Nach der Festwoche ist vor dem Viehscheid!

Was dem Münchner das Oktoberfest, ist dem Allgäuer sein Viehscheid... Moment mal, Viehscheid? War nicht eben noch Festwoche und Hochsommer? Jep, doch in den kommenden Tagen und Wochen endet in unseren Allgäuer Bergen der Alpsommer. Für Tiere und Hirten geht es dann wieder hinunter ins Tal - und für viele Viehscheid-Besucher (ganz wie sie's von der Festwoche kennen) nauf auf die Bank! Denn natürlich wird auch wieder kräftig gefeiert, dass die Tiere die Monate auf der Alpe (hoffentlich) heil überstanden haben. Hier bekommst Du ALLE Viehscheid-Termine in der Übersicht plus die schönsten Allgäuer Viehscheid-Bilder aus dem letzten Jahr.

21.07.2022 | Stand: 11:19 Uhr

Echt kuh(l)! Mit dem September startet im und ums Allgäu die Viehscheid-Saison. Bis zum 03. Oktober wird das Jungvieh in die Täler hinabgetrieben. Dort werden Tausende Besucher erwartet, die überwiegend zwei Aufgaben erfüllen: 1.) Spalier zu stehen für Tiere und Hirten. 2.) Den Umsatz der Allgäuer Brauereien in die Höhe zu treiben ;-)

Denn, logo: Krämermarkt und Festzelt gehören längst zum Viehscheid dazu. Bei einer guten Mass kommt es gern mal zu Verbrüderungsszenen zwischen Einheimischen und den netten Urlaubern aus Bietigheim-Bissingen oder Yokohama.

Bilderstrecke

Viehscheid in Oberstaufen

Bilderstrecke

Viehscheid in Oberstaufen Bild: Ralf Lienert 4 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 5 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 6 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 7 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 8 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 9 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 10 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 11 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 12 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 13 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 14 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 15 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 16 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 17 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 18 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 19 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 20 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 21 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 22 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 23 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 24 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 25 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 26 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 27 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 28 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 29 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 30 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 31 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 32 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 33 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 34 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 35 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 36 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 37 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 38 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 39 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 40 von 40 Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert Kaiserwetter für den Oberstaufener Viehscheid 2017. Hier ein Rückblick auf eines der größten Events im Allgäu - der Viehscheid Oberstaufen. Bild: Ralf Lienert 1 von 40 45. Staufener Viehscheid in Oberstaufen - 14 Alpen mit 1172 Tieren - hier die Alpe Ehrenschwang - Hirten Manuel und Anita Blanz Bild: Ralf Lienert 45. Staufener Viehscheid in Oberstaufen - 14 Alpen mit 1172 Tieren - hier die Alpe Ehrenschwang - Hirten Manuel und Anita Blanz Bild: Ralf Lienert

Echte Touristenattraktionen sind inzwischen die großen Viehscheide in Oberstdorf (bis zu 20.000 Besucher!), Oberstaufen ("Allgäu-Oktoberfest"), Bad Hindelang (schulfreier Feiertag im Ort) oder Gunzesried (zuletzt 14 Herden von 18 Alpen mit über 1.500 Stück Vieh).

Doch auch wer es ruhiger mag, findet in unserer Region den passenden Viehscheid (beispielsweise in Thalkirchdorf oder Wertach). Tradition pur! Und wer etwas Zockermentalität mitbringt, kann beim Viehmarkt in Buching nach dem Alpabtrieb sogar um ein Prachtexemplar mitbieten...

Bilderstrecke

Viehmarkt in Buching

Bilderstrecke

Viehmarkt in Buching

Noch 28.000 Jungrinder in den Bergen

Hochzufrieden zeigen sich die Allgäuer Hirten indes mit dem Bergsommer 2018 - trotz Hitze! "Es war ein Super-Sommer, so einen würd' ich gleich wieder nehmen", sagt Franz Hage, Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu (AVA) im Gespräch mit der Allgäuer Zeitung. Erst gegen Ende habe die extreme Trockenheit dem Graswachstum zugesetzt. Weil kein Wasser mehr da war, seien aus den Vorbergen einige Hirten mit ihren Herden bereits ins Tal zurückgekehrt. Nach AZ-Recherchen befinden sich derzeit noch rund 28.000 Schumpen, 2.500 Milchkühe, 400 Pferde sowie 300 Ziegen und Schafe in der Sommerfrische.

Bilderstrecke

Die schönsten Allgäuer Viehscheid-Bärte

Bilderstrecke

Die schönsten Allgäuer Viehscheid-Bärte

Übrigens: Auch dieses Jahr zeichnet die Allgäuer Zeitung und die Engelbräu Rettenberg wieder den schönsten Kopfschmuck bei den Viehscheiden in der Region bei der "Allgäuer Kranzrind-Prämierung" aus. Dabei können die AZ-Leser mitentscheiden - und attraktive Preise gewinnen. Alle Fotogalerien von den Viehscheiden gibt es wieder bei allgaeu.life - inklusive Highlights, so wie im vergangenen Jahr, als das Hindelanger Kranzrind Claudi mit der GoPro im Blumenkranz als allgaeu.life-Kamerafrau unterwegs war.

ALLE VIEHSCHEID-TERMINE 2018 IM ALLGÄU UND DRUMHERUM:

01. September 2018: Viehscheid in Höfen/A (9 Uhr)

08. September 2018: Viehscheid in Pfronten-Heitlern (9 Uhr)

08. September 2018: Viehscheid in Musau/A (14 Uhr)

08. September 2018: Viehscheid in Seeg (13 Uhr)

11. September 2018: Viehscheid in Bad Hindelang (8.30 Uhr)

12. September 2018: Viehscheid in Oberstdorf, Ortsteil Schöllang (9 Uhr)

13. September 2018: Viehscheid in Oberstdorf (9 Uhr)

14. September 2018: Viehscheid in Oberstaufen (8.30 Uhr)

14. September 2018: Viehscheid in Balderschwang (10 Uhr)

14. September 2018: Viehscheid mit Krämermarkt in Kranzegg (9.15 Uhr)

15. September 2018: Viehscheid in Gunzesried (9 Uhr)

15. September 2018: Viehscheid in Eisenberg, Ortsteil Zell (9 Uhr)

15. September 2018: Viehscheid in Immenstadt (9 Uhr)

15. September 2018: Viehscheid in Jungholz/A (10 Uhr)

15. September 2018: Viehscheid in Haldensee/A (11 Uhr)

15. September 2018: Viehscheid in Wengen (12.30 Uhr)

15. September 2018: Alpabtrieb mit Allgäuer Heimatabend in Maierhöfen (11.30 Uhr)

15. September 2018: Viehscheid in Pfronten-Röfleuten (9 Uhr)

15. September 2018: Viehscheid in Schwangau (12.30 Uhr)

16. September 2018: Viehscheid in Nesselwängle/A (14 Uhr)

17. September 2018: Viehscheid in Buching (9.30 Uhr)

17. September 2018: Viehscheid in Nesselwang (10 Uhr)

18. September 2018: Viehscheid in Wertach mit Krämermarkt (9 Uhr)

19. September 2018: Viehscheid in Bolsterlang (9 Uhr)

19. September 2018: Viehscheid in Riezlern/A (8.15 Uhr)

20. September 2018: Viehscheid in Unterjoch (10.30 Uhr)

21. September 2018: Viehscheid in Thalkirchdorf (9 Uhr)

21. September 2018: Viehscheid in Tannheim/A

22. September 2018: Viehscheid in Obermaiselstein (9 Uhr)

22. September 2018: Viehscheid in Missen (9.30 Uhr)

22. September 2018: Viehscheid in Schattwald/A (13 Uhr)

22. September 2018: Viehscheid in Haslach am Grüntensee (11 Uhr)

29. September 2018: Viehscheid in Haldenwang (10 Uhr)

30. September 2018: Älplerletze an der Kanzelwandbahn (9 Uhr)

03. Oktober 2018: Viehscheid in Memhölz-Hupprechts (11 Uhr)