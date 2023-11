US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich am Mittwoch am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Kalifornien. Das kündigten hochrangige US-Regierungsvertreter am Freitag in Washington an.

dpa

10.11.2023 | Stand: 14:08 Uhr