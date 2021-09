Über 100 Jahre alte Dampflok im Allgäu unterwegs

Ein echter Koloss war am Mittwochmittag bei Immenstadt unterwegs. Mit 26.000 Litern Wasser im Tank durchquerte eine alte Dame das Allgäu. Die Schnellzuglokomotive 18 478 wurde 1918 von der Firma „Maffei“ in München erbaut und wird jetzt vom bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen betrieben. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h und beladen mit 8 Tonnen Kohle ist die Lok aus dem Baujahr 1918 zügig unterwegs. Die 1960 ausgemusterte Lokomotive startet am Donnerstagnachmittag in Lindau und soll zwischen 17:30 und 18 Uhr den Bahnhof in Immenstadt durchqueren. Danach macht sie in Kempten Halt.