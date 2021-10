Sie spielen auf den größten Festivals in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien in alle ihren Sparten (Headliner bei Woodstock der Blasmusik, Flumserberg, Headliner Brasswiesn,). Und sie sind gleichzeitig die bodenständigen, hilfsbereiten Jungs von nebenan. Beliebt von Jung bis Alt spielen sie mit ihrer ungewöhnlich volksmusikanmutenden Instrumentierung einen unvergleichlichen Popsound den sie in den letzten Jahren im Studio und auf hunderten Livebühnen entwickelt haben.