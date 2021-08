60 Jahre Mauerbau: Die wichtigsten Bilder der "Mauer"

"Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten," sagt DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht noch am 15. Juni 1961. Doch knapp zwei Monate später, am 13. August, beginnt der Bau. Das Bild vom 18. August 1961 zeigt eine Ostberliner Maurerkolonne, die unter Aufsicht von DDR-Volkspolizisten an der sowjetisch-amerikanischen Sektorengenze am Potsdamer Platz die mannshohe Mauer errichtet.