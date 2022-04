94 Jahre Oscar-Verleihung: Geschichte, Fakten und Rekorde

Kaum ein Filmpreis ist so berühmt wie der Oscar. Er wird seit dem Jahr 1928 von der us-amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciene (AMPAS) vergeben. Der Präsident der Metro-Goldwyn-Mayer-Studios, Louis B. Mayer, rief die Auszeichnung ins Leben. Es werden Oscars in über 30 verschiedenen Kategorien vergeben.