Nach dem Ibiza-Skandal in Österreich wird Schallenberg Außenminister in der Übergangsregierung von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Aber auch nach dem erneuten Wahlsieg von Kurz im Jahr 2019 bleibt er auf dem Posten. Auf dem Bild spricht Schallenberg mit Mike Pompeo (l), Außenminister der USA, bei dessen Besuch in Österreich.