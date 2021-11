Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist einer der polarisierendsten Landeschefs in Deutschland. Der CSU-Politiker ist Nachfolger von Horst Seehofer und bereits in seiner zweiten Amtszeit, in der er und seine Partei zusammen mit den Freien Wählern regieren. Im Herbst 2023 steht in Bayern die nächste Landtagswahl an.