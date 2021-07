1 von 16

Wenn es dunkel wird, dann rücken die schweren Maschinen an. Auf der B 12 wird zwischen Geisenried und Altdorf der Fahrbahnbelag erneuert. Die oberste Schicht wird dazu abgefräst und durch eine frische ersetzt. Die Bauarbeiten beginnen jeweils abends und dauern die ganze Nacht. Die Straße ist dafür in beiden Richtungen gesperrt. Bis zum Beginn des Berufsverkehrs am Morgen rollt der Verkehr allerdings wieder.