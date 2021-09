2002 veröffentlicht Beyoncé ihre erste Solosingle mit "Work it out", gleichzeitig auch Soundtrack des Films "Austin Powers in Goldständer", in dem Beyoncé auch mitspielt. 2003 kommt ihr Debütalbum "Dangerously in Love" heraus, es landet sofort auf Platz eins der amerikanischen Charts und verkauft sich weltweit über elf Millionen mal. Auf dem Bild ist Beyoncés Auftritt 2007 zum Auftakt ihrer Deutschland-Tournee in der Festhalle von Frankfurt am Main zu sehen.