Dunkle Rauchwolke in Kempten: Bei einem Brand heute am späten Vormittag in Unterwittleiters (zwischen Cambomare und Mariaberg) brach nach ersten Informationen ein Feuer in einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens aus. Feuerwehr und Polizei sind seit 11.20 Uhr im Einsatz. Die Rauchwolke über Kempten-West ist weit zu sehen.