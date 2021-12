Die amerikanische Pop-Sängerin Britney Spears wurde am 2. Dezember 1981 geboren. Bereits in ihrer Kindheit und Jugend tanzte und sang sie in zahlreichen Shows. Im Jahr 1999 gelang ihr mit dem Album "Baby One More Time" der internationale Durchbruch. Zudem spielte sie auch immer wieder in Filmen mit. Ende der 2000er-Jahre machte Spears vor allem mit Skandalen und Party-Exzessen auf sich aufmerksam.