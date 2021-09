Das Spektakel ist zurück! 188 Teams und damit 1128 Sportler wagen sich beim Comeback nach der Corona-Pause an die 16. Grüntenstafette. Der Sturm auf den Wächter des Allgäus startete traditionell am Flugplatz in Agathazell und führte den Sechskampf einmal auf den Grünten und zurück.