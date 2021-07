Das ist der Schwörmontag in Ulm

"Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein“, das schwört der Ulmer Oberbürgermeister seit 1345. Konkret heißt das: Er will sich für die Belange aller einsetzen. Vor dem Schwur erklärt der jeweilige Oberbürgermeister, was sich im vergangenen Jahr in Ulm verändert hat. Das Foto zeigt Gunter Czisch, der seit 2016 Oberbürgermeister in Ulm ist.