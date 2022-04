Familie Felch träumt vom Eigenheim. Weil sie kein Grundstück zum Kauf finden, mieten sich Felchs einen Bauplatz aus den 1980er-Jahren in Sulzberg. Darauf stellen sie ihr Modulhaus. Das kommt in Teilen auf drei Tiefladern im Allgäu an. Handwerker, die es in einer Halle bei Bensheim gefertigt haben, bauen es in Sulzberg wieder zusammen. Eigentlich soll das Haus innerhalb eines Tages stehen, doch Felchs begegnen so einige Herausforderungen.