Sessel und Gondel an einer Liftanlage: Eine der Besonderheiten an der Parsennbahn im Kleinwalsertal. Das Skigebiet ist Dreh- und Angelpunkt in der österreichischen Enklave. Es ist sowohl von der Kanzelwand-Talstation in Riezlern, als auch von der Walmendingerhorn-Bahn problemlos erreichbar. Auch an die Lifte am Ifen gelangt man mit dem Pendelbus in wenigen Minuten.