Alexander Dobrindt (CSU) erfand den Begriff "Anti-Abschiebe-Industrie" im Jahr 2018 in einer Debatte um die Ausweisung von geflüchteten Menschen. Diese Wort-Neuschöpfung wurde zum "Unwort des Jahres" 2018 gewählt. Es zeige laut der Jury, "wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben hat und sich damit auch die Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie auf bedenkliche Weise verändern".