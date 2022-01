Der Sonthofer Segler Philipp Buhl nahm im Sommer 2021 an seinen zweiten Olympischen Spielen teil. Im Laser-Wettbewerb schrammte der Allgäuer nur knapp an den Medaillenrängen vorbei und wurde am Ende Fünfter. 2024 will es der Weltmeister von 2020 nochmal wissen. In Paris peilt er ein dritte Olympia-Teilnahme an.