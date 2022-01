Das waren die Sport-Höhepunkte im Allgäu 2021

Im Oberstdorfer Langlaufstadion findet Ende 2021 und Anfang 2022 mit zwei Etappen der Tour de Ski ein weiteres Highlight statt. Am 31. Dezember sowie am 1. Januar messen sich die besten Langläuferinnen und Langläufer der Welt auf den WM-Strecken. An Silvester stehen die Massenstarts in der klassischen Disziplin an, ehe es an Neujahr im Freistil-Sprint zur Sache geht. Zuschauer sind, wie bei der Vierschanzentournee, nicht erlaubt.