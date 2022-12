Der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf ist eröffnet

„Der Weihnachtsmarkt gehört halt zu Marktoberdorf, wie der Senf auf die Bratwurstsemmel“, bringt es der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell es bei der feierlichen Eröffnung auf den Punkt. Die diesjährige Ausführung fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie eine kleine Premiere an. Das erste Mal hat der Weihnachtsmarkt nämlich zudem besonderen Besuch aus Italien. Es handelt sich um Besuch aus der italienischen Stadt Forza d’Agro. Keine Frage also, dass Bürgermeister Hell und sein italienischer Kollege Bruno Miliado den Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt zusammen eröffnen.