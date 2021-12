Die Karriere von Rennfahrer Maximilian Günther

Anfang 2012 erhält Günther einen Vertrag bei Mücke Motorsport. Er absolviert in dem Jahr Vorbereitungstrainings und tritt in keiner Rennserie an. 2013 gelingt Günther der Einstieg in den professionellen Formelsport. Er erhält bei dem von Mücke Motorsport betreuten Team des ADAC Berlin–Brandenburg e.V. ein Cockpit in der ADAC Formel Masters. Auf dem Bild: Der junge Maxi Günther im April 2009.