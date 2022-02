An jedem Rosenmontag organisierten die „Weiber“ vom Frauenbund Oberbeuren ein witziges Programm mit Live-Musik, Tanz und Sketchen. Um in Stimmung zu kommen, starteten die jecken Mädels am Faschingssonntag maskiert bei Umzügen in der Umgebung, fuhren mit der Bimmelbahn und hatten einen Riesenspaß im Städtchen. Am Aschermittwoch kehrte aber auch in dieser lustigen Runde wieder der Alltag ein.