Schnee, Sonne und jede Menge Spaß: Die vergangene Woche hielt einige schöne Tage für Wintersportlerinnen und Wintersportler in Marktoberdorf bereit. Und auch in der Natur sorgen Schnee und Eis für eindrucksvolle Aufnahmen. Die schönsten Winterbilder der Woche gibt es hier in der Galerie.