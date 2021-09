Anna Wintour ist Chefredakteurin der US-amerikanischer Modezeitschrift "Vogue" und Gastgeberin der jährlich stattfindenden Met-Gala. Sie war eine der ersten, die bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "In America: A Lexicon of Fashion" über den roten Teppich schritt.