Donald Trump feiert 75. Geburtstag - seine Präsidentschaft in Fotos

Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA in sein Amt eingeführt. Zuvor hatte er sich bei der Wahl gegen Hillary Clinton durchgesetzt. Die Kandidatin der Demokraten hatte zwar drei Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen. Das System der Wahlmänner in den USA machte es möglich, dass trotzdem Trump die Wahl gewann.