Die Lage in Kasachstan eskaliert. Präsident Kassym-Schomart Tokajew, hat einen Schießbefehl gegen Demonstranten erteilt. Die Proteste wurden am 2. Januar durch steigende Kraftstoffpreise in den Städten Zhanaozen und Aktau im Westen Kasachstans ausgelöst und breiteten sich rasch auf das ganze Land aus. Als Reaktion auf die Proteste entließ der jetzige Präsident Tokajew die gesamte Regierung und verhängte einen landesweiten Ausnahmezustand. (Fotos: alle dpa)