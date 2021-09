Am Wochenende fand die "Gartenlust-Ausstellung" rund um das Schloss in Waal statt. Erneut erwies sich die Veranstaltung als Publikumsmagnet. Unsere Aufnahme entstand am Samstag, dem zweiten Ausstellungstag. Herrliches Spätsommer-Wetter trug zum Ausstellungserfolg bei.