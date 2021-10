Am Mittwoch, 27. Oktober, und Donnerstag, 28. Oktober, bieten 50 Händlerinnen und Händler ihre Waren auf dem Simon-und-Juda-Markt in Lindenberg an. Die Besucher stöbern durch Stände mit Haushaltswaren, Feinkost, Süßigkeiten, Handgemachtem und frisch zubereiteten Leckereien.