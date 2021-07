Historische Persönlichkeiten aus dem Allgäu

Julius Kunert ist am 4. Juni 1900 in Warnsdorf in Tschechien geboren. In dieser Fabrik in Immenstadt (Oberallgäu) produzierten er und sein Sohn ab 1946 Textilwaren und legten den Grundstein für eines der führenden Textil-Fachhandelsunternehmen in Europa. Den Namen Kunert verbinden heute wohl die meisten Menschen mit Strumpfhosen und Strümpfen. Julius Kunert starb am 7. Februar 1993 in Immenstadt.