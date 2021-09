In Corona-Zeiten: So lief der Schulstart in den Ostallgäuer Schulen 2020

Am Dienstag ist nach sechs Wochen Sommerferien in Bayern wieder die Schule losgegangen. Doch wegen der Corona-Pandemie ändert sich der Schulalltag auch in den Allgäuer Schulen entscheidend. Abstand halten ist dabei nur eine von mehreren Maßnahmen, um Schüler wie Lehrer zu schützen. Wie der erste Schultag an der Marien-Realschule in Kaufbeuren sowie am Gymnasium Füssen unter den neuen Bedingungen ablief, zeigt die Bilderstrecke.