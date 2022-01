Kitzbühel-Abfahrt: Fotos der Streif-Sieger der letzten Jahre

Er ist der Streif-Sieger: Der Schweizer Didier Cuche siegte in der Abfahrt in den Jahren 2008, 2010, 2011 und 2012. Lediglich 2009 musste er den Abfahrts-Sieg an seinen Mannschaftskollegen Didier Defago abgeben. Cuche siegte außerdem 2010 im Super-G in Kitzbühel und 1998 beim Zusatzrennen "Sprint-Abfahrt" - er ist somit bisher der erfolgreichste Fahrer auf den Strecken in Kitzbühel.