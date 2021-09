Manuel Neuer erhält den bayerischen Verdienstorden: Eine Reise durch die Karriere des Superstars

Manuel Neuers Karriere begann in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Bereits im Alter von fünf Jahren wechselte er in die Jugend der Königsblauen. Auf diesem Bild ist der damals 20 Jahre alte Neuer bei seinem Bundesliga-Debüt am 19. August 2006 gegen Alemannia Aachen zu sehen. Der eigentliche Stammtorwart Frank Rost musste verletzt passen. Ab der Winterpause ernannte der damalige Trainer Mirko Slomka Manuel Neuer zur neuen Nummer 1 auf Schalke.