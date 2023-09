Ministerpräsident Markus Söder in Obergünzburg: Die besten Bilder

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder war am Donnerstagabend auf Einladung des CSU-Kreisverband Ostallgäu beim Freischießen in Obergünzburg zu Gast. Auf der Bühne des Festzeltes ließ er sich zu einer Liebeserklärung ans Allgäu hinreißen und gab ein Wahlversprechen: "Ich werde keine Grünen in die bayerische Regierung holen."