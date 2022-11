Rathaussturm in Memmingen 2022 von den Himmlischen Teufel des TV Memmingen: In altbewährter Weise starteten die Himmlischen Teufel gemeinsam mit den geladenen Zünften und Faschingsvereinen aus der Region am Schrannenplatz und zogen durch die Fußgängerzone zum Marktplatz. Dort wurde um 11.11 Uhr das Rathaus gestürmt.