Schlemmermeile in Bad Grönenbach

„Schlemmen und genießen“ ist das Motto der Schlemmermeile am 17. und 18. September am Marktplatz in Bad Grönenbach, die von der Eventagentur klingtgut. GmbH aus Legau mit der Gemeinde veranstaltet wird. Die Besucher erwarten kulinarische Spezialitäten, die aus modernen Food Trucks und ansprechend dekorierten Ständen frisch zubereitet werden. Neben einem abwechslungsreichen Essensangebot werden auch Longdrinks und weitere Getränke angeboten.

Ein Rahmenprogramm soll das Ausflugsziel abrunden. Street-Artists versprechen interessante Vorführungen, während musikalische Live-Acts und bekannte Bands auf der Bühne für Stimmung sorgen. Die Kinder können sich auf der Hüpfburg oder in Water-Walking-Balls austoben, sich schminken lassen, bei der Mini-Disco tanzen oder sich von einem Zauberer verzaubern lassen. Zur Entspannung treffen sich alle Yoga-Fans zur freien Yoga-Stunde.

Die Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.