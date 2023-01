Silvesterfeuerwerk 2023: Haldenwang leuchtet

Na, das neue Jahr 2023 fängt ja spektakulär an! Zumindest in Haldenwang, denn dort gab es das zentrale Feuerwerk "Haldenwang leuchtet". Und das hatte es in sich. Wie schön und beeindruckend ein Feuerwerk mit Musik geplant von Profihand sein kann, beobachteten viele Zuschauer. Und brauchten auch keine privaten Böller und Raketen mehr ...