Der Regen hatte am Freitag rechtzeitig zum Auftakt des Festivals "Sound am Markt" in Neugablonz aufgehört. Auf Bierbänken und in Liegestühlen machten es sich mehrere hundert Zuschauer bequem. Doch spätestens als der Hauptact des Abends, Mola, die Bühne betrat, zog es die Menge direkt vor die Bühne.