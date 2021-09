Feiern unter freiem Himmel, ohne Maske und bei freiem Eintritt. Das Musikfestival Sound am Markt lockte am Freitagabend hunderte Zuhörer auf den Platz vor dem Gablonzer Haus. Tills Tagtrauma und Monobo Son heizten den Besuchern ordentlich ein. Am Samstag geht es ab 18 Uhr in die zweite Runde.