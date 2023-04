Stadtfest Kempten 2017

Tausende Besucher haben am Wochenende beim Kemptener Stadtfest dem schlechten Wette getrotzt. Obwohl es regnete, herrschte prächtige Stimmung, an vielen Plätzen in der Innenstadt war der Trubel groß. Auch am Abend wurde gefeiert, gesungen und getanzt. Hier bekommst Du die besten Bilder...