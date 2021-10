"Das Axolotl" soll kindliche Sprunghaftigkeit widerspiegelt: Es wechselt je nach Stimmungslage in eine andere Farbe. Das stellte Gewandmeisterin Alexandra Brandner vor eine besondere Herausforderung: "Damit das Axolotl in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben wir Unmengen an Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert. Die schimmern jeweils in der gleichen Farbe wie der Stoff."