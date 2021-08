Theatersommer Allgäu: Kleines Konversationslexikon für Haushunde

Endlich! Endlich darf der Hund mit ins Theater! Darauf haben sich zahlreiche Frauchen und Herrchen gefreut, denn bei der Premiere des Stücks "Kleines Konversationslexikon für Hunde" haben viele den Weg auf die Burghalde in Kempten auf sich genommen. Die Macher des Stadttheaters freut's, denn wer mit Hund zum tierisch-literarisch-musikalischem Vergnügen auf die Burghalde kam, musste sogar weniger Eintritt zahlen. Und so wurde es ein vergnüglicher und lauer Sommerabend, bei dem die Liebesbeziehungen zwischen Hundehaltern und ihren Vierbeinern in Wort und Lied genüsslich auf die Schippe genommen wurde. Lohn für die Hunde-Darsteller Julia Jaschke, Hans Piesbergen und Sebastian Strehler: viel Applaus und noch mehr Hundegebell. Übrigens: Wer seinen Hund nochmals fein ins Theater ausführen will, hat am 21. August nochmals die Gelegenheit.