Thomas Müller - seine unglaubliche Karriere

Thomas Müller begann seine Fußballkarriere beim oberbayerischen TSV Pähl. Bereits in der D-Jugend wechselte der am 13. September 1989 geborene Weilheimer als Mittelfeldspieler zum FC Bayern München. Er durchlief alle Juniorenteams und gab am 15. August 2008 sein Debüt in der Bundesliga beim 2:2 gegen den Hamburger SV.