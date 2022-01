Schwerer Unfall auf der A7 bei Füssen. Ein Pkw, der in Richtung Norden unterwegs ist, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, prallt gegen eine Begrenzungsmauer an der Zufahrt zum Reinertshofer Tunnel, überschlägt sich und kommt erst in der Tunnelmitte zum Stehen. Der 19-jährige Fahrer wird ins Krankenhaus gebracht.