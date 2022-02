Maria Hölzel, Mutter des am 8. Februar 1998 verstorbenenSängers, nimmt am Donnerstag (04.03.1999) in Hamburg die Gold- (250.000 Tonträger) und Platinauszeichnung (500.000 Tonträger) für Album und Single "Out of the dark" entgegen. Die LP "Out of the dark", die posthum erschien, befand sich über 40 Wochen in den deutschen Charts und verkaufte sich in Deutschland über eine halbe Million Mal.