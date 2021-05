1. Mai in Kempten und dem Oberallgäu: Freinacht und Maibäume

1 von 16

Ein bisschen Brauchtum muss auch in Corona-Zeiten sein. Corona-konform haben in Durach die Feuerwehrler den Kinder-Maibaum aufgestellt - mit 40 von Kindern bemalten Schildern. Auch in Kempten-Lenzfried und Sankt Mang stehen Maibäume . Und auch in der Freinacht auf den 1. Mai wurde in Kempten aus der Knussertstraße kurzerhand die Xaver-Weiher-Straße , zu Ehren eines ehemaligen Pfarrers. In Börwang haben ein paar Börwanger eine kostenlose "Impfstation" aufgezogen. Jeder nur eine Impfung, sprich ein Freibier.