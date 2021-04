125 Jahre Abt - Das Unternehmen im Kurzporträt in Bildern

Der Familienbetrieb geht auf eine im Jahr 1896 von Johann Abt gegründete Pferdeschmiede in der Altstadt Kemptens zurück. Der Unternehmer setzte schon früh auf Automobile - hier an der Illerstraße zusammen mit Motorrad Graefe. Vor dem Ersten Weltkrieg begann er mit Autoreparaturen und -handel und schuf sich so ein zweites Standbein.