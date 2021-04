40 Jahre nach der demonstrativen Hausbesetzung von 1981 in Memmingen kamen zwei der damaligen Aktivisten, Utz Benkel und Michael Paraszcuk, am damaligen Ort des Geschehens zusammen: Vor dem Haus am Martin-Luther-Platz 15 tauschten sie mit Dr. Ivo Holzinger, damals amtierender Oberbürgermeister, Erinnerungen aus. Auch das Originaltransparent von damals und manches Zeitdokument hatten die ehemaligen Hausbesetzer im Gepäck.