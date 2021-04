Bekannte Raumfahrer - auch ein Allgäuer ist mit dabei

Der erste Amerikaner im Weltall war der Astronaut Alan Shepard: An Bord der „Mercury“-Raumkapsel „Freedom 7“ flog er 1961 ins All. Bei der dritten Mondlandung (1971) als Mitglied der „Apollo 14“-Mission betrat Shepard als fünfter Mensch den Mond, auf dem er sich als erster Golfspieler verewigte. Das Foto stammt vom Dezember 1970. Shepard wurde am 18. November 1923 in East Derry, New Hampshire in den USA geboren und starb am 21. Juli 1998 in Monterey, Kalifornien.