„Die Wälder und Felder grünen,

Es trillert die Lerch in der Luft,

Der Frühling ist erschienen

Mit Lichtern und Farben und Duft.“

So dichtete einst Heinrich Heine (1797 bis 1856). Und viele, die sich an unserer Aktion „Ab in die Natur“ beteiligen, schicken jetzt Fotos zu des Frühlings Farben. Also Blüten. Richtig schöne Blüten! "Neben Schneeglöckchen und Märzenbechern bringen Winterlinge Farbe in den Frühling", findet Tina Maurer.