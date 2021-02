Großbrand am Dienstagabend in Kaufbeuren: Erst am Mittwochmorgen zeigt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung im Ortsteil Großkemnat. Eine Lagerhalle ist völlig abgebrand, das Wohnhaus daneben ist zu einem Großteil zerstört. Der SAchschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf eine Million Euro. Menschen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Brandfahnder der Polizei haben die Ermittlungen zur Ursache des verheerenden Feuers aufgenommen.